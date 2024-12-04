Камбэк Синнера против Медведева в финале Australian Open и еще четыре лучших матча сезона на турнирах Grand Slam по версии ATP

Пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов назвала пять лучших матчей завершившегося сезона на турнирах Grand Slam



5. Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США) | US Open (R3) | 4:6, 7:5, 6:7(5), 6:4, 6:3

Теннисисты сыграли друг с другом второй год подряд на Открытом чемпионате США и в этот раз Фрэнсису Тиафо удалось взять реванш за поражение в прошлом сезоне. Шелтон подал в этом поединке 23 эйса, но все равно проиграл пять геймов на своей подаче, сделав лишь три брейка в ответ. Встреча продолжалась чуть более четырех часов игрового времени.

4. Карлос Алькарас (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США) | Wimbledon (R3) | 5:7, 6:2, 4:6, 7:6(2), 6:2

Карлос Алькарас, защищавший свой титул на Уимблдоне, затратил четыре часа на тяжелую победу в поединке против Фрэнсиса Тиафо. Это был единственный матч на турнире, где испанцу, который в итоге завоевал второй титул Уимблдона подряд, пришлось играть все пять сетов.

3. Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) | Roland Garros (1/2) | 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Еще один камбэк Карлоса Алькарас вошел в число лучших матчей на “мэйджорах” в этом сезоне. Испанский теннисист более четырех часов боролся с Янником Синнером за место в финале Ролан Гаррос и сумел одержать победу, выиграв на два розыгрыша меньше своего соперника (145 против 147).

2. Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (-) | Australian Open (Финал) | 2:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

22-летний Янник Синнер стал самым молодым теннисистом за последние 40 лет, кому удалось выиграть финал “мэйджора”, после двух первых проигранных сетов. Для итальянца это был первый финал на турнире Grand Slam в карьере. Синнер сделал восемь брейков против пяти у Медведева, но при этом по итогу выиграл лишь на один розыгрыш больше (142-141).

1. Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) | Roland Garros (R3) | 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0

Поединок, который продолжался 4,5 часа стал побил рекорд турнира по самому позднему завершению встречи. Последний розыгрыш теннисисты сыграли, когда на часах было 03:06 ночи по Парижу. Для сербского теннисиста это был 50-й пятисесетовый матч в карьере, в котором он одержал свою 39-ю победу.

btu.org.ua