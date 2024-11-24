Ираклион (М15). Орлов победил Крутых в украинском дерби и третий раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Алексей Крутых разыграли в очном поединке путевку в финал на турнире ITF M15 в Греции



Поединок, который продолжался чуть более 2,5 часов игрового времени завершился победой Владислава Орлова – 4:6, 6:3, 6:2. Орлов три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки (у Крутых – четыре эйса и ни одной двойной ошибки), проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков. Украинские теннисисты сыграли друг против друга четвертый раз и все четыре матч выиграл Орлов.

29-летний Владислав Орлов, занимающий 661-е место в рейтинге АТР, в финальном поединке сыграет против лидера посева колумбийца Адриа Сориано Барреры (№435 АТР). На прошлой неделе Сориано Баррера выиграл в Ираклионе турнир аналогичной категории, обыграв в финале Алексея Крутых.

Владислав Орлов проведет свой 18-й финал на турнирах ITF в одиночном разряде и будет бороться за девятый чемпионский трофей. В этом сезоне украинец дважды доходил до финала, но оба раза проиграл. Свой последний одиночный титул Орлов выиграл в ноябре 2022 года на турнире ITF M15 в Индии.

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