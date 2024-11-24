Колапинто допущен в гонке и стартует с пит-лейн

В Williams подтвердили: после дополнительного осмотра врачи допустили Франко Колапинто к участию в гонке.

«После вчерашнего инцидента в квалификации Франко прошёл тщательное обследование у медицинского персонала трассы и получил разрешение на участие в вечернем Гран При Лас-Вегаса.



Здоровье Франко – наш главный приоритет, и мы рады, что после столь серьезного инцидента он достаточно здоров для участия в гонке. Мы благодарим медицинский персонал за отличный уход и внимание.



Мы очень благодарны нашей невероятной команде механиков за напряженную работу по ремонту машины Франко, а также нашим болельщикам и партнерам за их постоянную поддержку. Мы воспользовались возможностью внести некоторые изменения в настройки во время ремонта, в результате Франко начнет гонку с пит-лейна.

Мы с нетерпением ждем сегодняшней гонки в свете прожекторов», – сказано в заявлении команды.

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