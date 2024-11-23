Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри может удивить, но Усик… этот человек является роботом. Тайсон не сможет устроить с Александром то, что сделал когда-то с Уайлдером. У Усика гораздо более быстрые ноги, чем у Деонтея. Может ли Тайсон пройти через это все в реванше в своем возрасте? Это будет трудно. Бой сложатся по другому, но я до сих пор предпочитаю Усика», – сказал Малиньяджи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua