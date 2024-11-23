Примера. Сельта — Барселона 2:2. Лидер полуживой во втором туре кряду

Галисийцы наиграли на победу!

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"Барселона" упустила победу над “Сельтой” в матче с голами, ошибками, скандалами и нервами. Словно дерби сыграли!

А ведь начиналось все для каталонцев неплохо. Их бывший футболист Мингеса подвел своих, помог Рафинье выбежать на ворота, а тот не промазал.

Более того, у "Барсы" вовсю тащил Пенья, отбивавший даже сложные удары, а судья Сото Градо не стал удалять Жерара Мартина перед перерывом, когда тот в диком прыжке бросился в ноги Аспасу, уже имея в пассиве карточку.

Что еще надо для полного счастья? Второго гола? Так и его в слаломном проходе с помощью рикошетов забил Левандовский!

Тем не менее, счет 0:2 не мог сбить с толку видевших этот матч — ну не была "Барса" сильнейшей командой на поле. Уже во втором туре кряду каталонцы ошибались с искусственными офсайдами, дрожали на флангах, проигрывали уйму борьбы, не задавали матчу темп, позволяя "Сельте" вести игру.

По сути, до поры каталонцам везло, но в концовке вдруг везти перестало — и она тут же потеряла все, что добыла. Удаление Касадо, мега-ошибка Кунде, после которой Альфон забил в пустой угол; дриблинг и гол Уго Альвареса — это все сенсация, но и справедливость тоже. "Сельта" так много и старательно атаковала, что рано или поздно должна была что-то да реализовать.

Гандикап "Барсы" над "Реалом" тает на глазах: сейчас у каталонцев 34 очка, а у Мадрида 27, но 2 матча в запасе. У "Сельты" же 18 очков и 11-я позиция. Если бы она играла в гостях, как дома, то была бы выше, но это пока нереально.

14-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" – "Барселона" – 2:2

Голы: Альфон, 84, Уго Альварес, 86 — Рафинья, 15, Левандовский, 61

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо, Мингеса — Уго Альварес, Бельтран (Сотело, 75), Мориба, Бамба (Альфон, 62) — Аспас (Дуран, 90), Дувикас (Борха Иглесиас, 75)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин (Форт, 46) — Касадо, Педри (Фермин Лопес, 75) — Рафинья, Ольмо (Торре, 89), Гави (де Йонг, 75) — Левандовский (Виктор, 89)

Предупреждения: Аспас, 45+1, Хави Родригес, 60, Сотело, 87, Мориба, 90+2, Маркос Алонсо, 90+4 — Мартин, 3. Касадо, 75, Форт, 81, Фермин Лопес, 90+1

Удаление: Касадо, 82

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