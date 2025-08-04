Прогноз на матч «Динамо» – «Пафос» в Лиге Чемпионов

На стадионе «Арена Люблин» в Люблине, Польша, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Анонс подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть матч «Динамо» – «Пафос»

Встреча состоится 5 августа в 21:00 по киевскому времени. Трансляция матча будет доступна на каналах 2+2 и Киевстар ТВ в разделе «Еврокубки».

«Динамо» Киев: хороший старт сезона

Старт сезона для «Динамо» прошел по плану. В квалификации Лиги Чемпионов команда дважды обыграла мальтийский «Хамрун Спартанс» с одинаковым счётом 3:0. В первой игре на выезде отличились Ванат, Буяльский и Волошин, а на домашнем стадионе снова забил лучший бомбардир последних двух сезонов – Владислав Ванат. Также голы Владимира Бражко и Тараса Михавко укрепили победный результат.

В УПЛ чемпион Украины стартовал с выездной победы над «Вересом» (1:0), где единственный гол забил Николай Шапаренко. Теперь «Динамо» предстоит встретиться с более серьёзным соперником – «Пафосом». Большинство экспертов оценивают шансы команд как 50/50, но опыт киевлян в еврокубках может стать решающим фактором.

Под вопросом участие в матче некоторых игроков, таких как Денис Попов, Виталий Буяльский, Анхель Торрес и Валентин Рубчинський.

«Пафос» Кипр: амбиции на Лигу Чемпионов

Команда из Кипра, с историей в 11 лет, впервые выиграла Кубок Кипра в прошлом году, а в прошлом сезоне стала чемпионом страны, опередив «Арис» на 7 очков. В Лиге Конференций «Пафос» прошёл этап группового турнира, но вылетел в 1/8 финала от шведского «Юргордена». В квалификации Лиги Чемпионов киприоты начали с победы над «Маккаби» Тель-Авив (1:1, 1:0).

Средний возраст команды — 28 лет, а её трансферная стоимость составляет 20 млн евро, при этом 85% состава составляют легионеры. Тренер Хуан Карлос Карседо, работающий с командой с февраля 2023 года, выделяет дисциплину и командную сплоченность как ключевые факторы успеха.

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с победителем матча «Лех» Польша – «Црвена Звезда» Сербия, а проигравший будет играть в квалификации Лиги Европы.

Прогноз

На основании личных встреч анализ провести не получится – команды ранее не играли. Некоторые эксперты называют Динамо фаворитом, однако и Пафос не стоит сбрасывать со счетов.

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