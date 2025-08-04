22-летний защитник баскетбольного клуба «Прикарпатье-Говерла» Даниил Марков продлил контракт с командой еще на один сезон. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба из Ивано-Франковска. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Даниил Марков присоединился к «Прикарпатью-Говерла» в прошлом сезоне и успел зарекомендовать себя как надежный игрок. В 30 матчах он в среднем набирал 7 очков, 2,1 подбора и 0,9 ассистов за игру. Эти показатели позволили ему занять важное место в команде и продлить контракт на следующий сезон.

Марков является воспитанником житомирского баскетбола и ранее выступал за местный клуб БК «Житомир». В Суперлиге он дебютировал в 2021 году, играя за команду «Старый Луцк». За «Прикарпатье-Говерлу» он продолжит свой рост и развитие, ожидая новых успехов.

В прошлом сезоне «Прикарпатье-Говерла» завершила регулярный чемпионат на последней позиции и в плей-офф уступила в первом раунде чемпиону Украины — БК «Днепр». Несмотря на результаты, клуб рассчитывает на улучшение показателей в новом сезоне с обновленным составом.

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