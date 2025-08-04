Туран о матче «Шахтер» – «Эпицентр»: трудности и победа

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о трудностях, которые команда испытала в первом туре Украинской Премьер-лиги против «Эпицентра» (1:0). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Туран поделился своими мыслями по поводу матча, отметив, что каждая ситуация оценивается с точки зрения как обороны, так и атаки. Он подчеркнул, что игра была сложной, даже более сложной, чем предыдущие матчи против «Панатинаикоса» и «Бешикташа». Тренер объяснил это тем, что матч был первым в новом сезоне и проходил в непривычное время — в 15:30.

«Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже тяжелее, чем против «Панатинаикоса» или «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона, и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым, и очень доволен им. Если я выигрываю первый матч, то для меня это 10 из 10», — сказал Туран.

Следующий поединок для «Шахтера» в УПЛ состоится 10 августа. Команда встретится с львовскими «Карпатами», и матч пройдет в 18:00 по киевскому времени.

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