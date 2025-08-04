Металлист 1925 – Оболонь: сухая ничья в первом туре УПЛ

В матче 1-го тура УПЛ, который состоялся 4 августа в Житомире, «Металлист 1925» и «Оболонь» завершили встречу нулевой ничьей, не порадовав болельщиков забитыми мячами. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Первую реальную возможность создать опасность у ворот соперника имели игроки «Оболони». Бичек пробивал после передачи Чеха, но не попал в створ ворот. В середине первого тайма «Оболонь» снова могла открыть счет, но с ударом Устименка справился вратарь «Металлиста 1925» Варакута.

Подопечные Бартуловича упустили едва ли не единственный по-настоящему опасный момент ближе к завершению первой половины игры: Рашиця пробивал неплохо, но голкипер «Оболони» выручил свою команду.

Во втором тайме моментов было еще меньше. Однако статистика пополнилась желтыми карточками и заменами в обеих командах. Основная борьба велась в центре поля, а стандарты и дальние удары успеха не принесли. Чурко мог стать героем, но его удар немного разминулся с целью. В итоге, ничья 0:0 выглядит вполне закономерной.

Итоги матча

По результатам встречи «Металлист 1925» и «Оболонь» набрали по одному очку, и матч завершился нулевой ничьей, несмотря на несколько опасных моментов в обеих командах.

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