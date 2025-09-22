Шахтер» победил «Зарю» 1:0: обзор, фото, видео

В матче 6-го тура Украинской Премьер-Лиги «Шахтер» одержал трудную победу над «Зарей» с минимальным счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Арена Львов» и завершилась напряженной борьбой, в которой «горняки» смогли вырвать три очка в концовке матча. Единственный гол был забит на 87-й минуте — Исаки обыгрался в стенку с Мейреллишем и пробил в дальний угол ворот, оставив вратаря «Зари» Сапутина бессильным. Обзор подготовила редакция euro.com.ua.

Первые 45 минут: Бой без голов

Матч стартовал с активной игры «Шахтера», который сразу установил контроль над мячом. Однако на протяжении первого тайма «горняки» не смогли создать явных моментов для взятия ворот. При этом игра была достаточно плотной, и оборона обеих команд действовала без особых ошибок. Единственный реальный момент для «Шахтера» пришелся на 45-ю минуту, когда Криськів пробил с центра штрафного, но Сапутин вытащил мяч из угла ворот.

У «Зари» были несколько попыток, но они не смогли создать остроты. Лучший момент был у Слесара, который по ходу контратаки обыграл Азарова, но его удар не достиг цели. В целом, первый тайм стал своего рода тактическим боем, в котором команды не рисковали и действовали осторожно.

Второй тайм: Напряжение нарастает

После перерыва «Шахтер» продолжил доминировать, но атакующие действия не приносили особых плодов. Впрочем, команду не оставляла надежда найти момент для победы. На 55-й минуте Исаки и Мейреллиш вышли на поле вместо Азарова и Очеретько, что добавило свежести в атакующие действия «Шахтера».

Особое внимание стоит уделить моменту на 74-й минуте, когда Ризник в отличном стиле потянул обводящий удар Андушича, спасающий команду от пропущенного мяча. «Шахтер» был близок к голу и в другие моменты, но его удары либо не достигали цели, либо встречались с защитой Сапутина.

Победный момент: Исаки приносит три очка

Как это часто бывает в футболе, победный гол пришел в самый последний момент. На 87-й минуте, когда уже казалось, что игра закончится вничью, Исаки нашел себе место для удара в штрафной «Зори». Он обыгрался в стенку с Мейреллишем и точным ударом в дальний угол не оставил шансов вратарю соперника. Этот гол стал решающим, и матч завершился победой «Шахтера».

Анализ игры

Хотя «Шахтер» доминировал в игре, проблемы в атаке были очевидны. Недостаток остроты в завершении атак стал причиной того, что победу удалось вырвать лишь в самом конце матча. Многое зависело от индивидуальных действий игроков, таких как Исаки, который стал героем матча.

«Заря», в свою очередь, играла осторожно, не рискуя идти вперед, но при этом их контратаки также не приносили результат. Возможно, тренерский штаб команды из Луганска мог бы сделать ставку на более агрессивную игру, особенно в последние минуты, когда счет был равным.

Трудно и заслуженно

Победа «Шахтера» 1:0 является заслуженной, но она получена с трудом. С этим результатом «горняки» укрепляют свои позиции в чемпионате, однако недостаток в атакующей мощи остается одной из главных проблем команды. «Заря» продемонстрировала стойкость, но ей не хватило удачи и точности в решающие моменты.

Видео-обзор матча Шахтер – Заря (обновляется)

