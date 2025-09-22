Обзор матча «Динамо» с «Александрией»: видео, фото

Когда команда, обладая преимуществом в счете, снова теряет победу в самом конце игры, это вызывает массу вопросов. Так произошло и с киевским «Динамо» в поединке против «Александрии». Несмотря на то, что киевляне на протяжении всего матча контролировали игру и выходили вперед, они так и не смогли удержать результат. Почему «Динамо» снова не смогло довести матч до победы, что пошло не так в обороне и какие выводы можно сделать после этого матча? Давайте разбираться. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Динамо пропускает на старте матча

Игра началась для киевлян не лучшим образом. Уже на 1-й минуте «Александрия» забила быстрый гол. Мяч влетел в сетку ворот «Динамо» после невероятно точного удара Булецы, который воспользовался ошибкой обороны и отскоком мяча. Это был шок для всей команды Шовковского, а также для болельщиков, которые ожидали более уверенного старта от своего клуба.

Киевляне, конечно, не могли оставить такой результат без реакции, но насколько это было неожиданно! Ведь «Александрия» только недавно выбыла из Кубка Украины, и в чемпионате они не считались фаворитами. Однако этот гол стал тревожным сигналом для «Динамо», и они сразу начали набирать темп.

Ответный гол и первый тайм: не все так плохо

Стоит отметить, что после быстрого гола гости не смогли удержать преимущество. На 40-й минуте Бражко с левого фланга пробил мяч, и тот оказался в дальнем углу ворот «Александрии». Это был не просто гол, а результат настоящего прессинга со стороны «Динамо», которое создало несколько отличных моментов.

Однако в этом эпизоде видно, насколько важно для команды не только забивать, но и исправлять свои ошибки в обороне. «Динамо» имело несколько очень хороших возможностей для того, чтобы выйти вперед, но моменты, как у Герреро и Шолы, когда мяч фактически шел в пустые ворота, остались безрезультатными. Если бы киевляне использовали хотя бы половину своих возможностей, результат матча мог быть совсем другим.

Второй тайм: давление и пенальти

Во втором тайме киевляне еще больше надавили на соперника, понимая важность этих трех очков для чемпионской гонки. На 61-й минуте Пихаленок, воспользовавшись ошибкой в защите, реализовал пенальти, выводя «Динамо» вперед. Казалось, что это будет поворотный момент, и киевляне уже не допустят ошибок.

Но, как оказалось, радоваться было рано. Во втором тайме «Динамо» продолжало доминировать, но ошибки в обороне стали приносить свои плоды. На 86-й минуте «Александрия» после быстрой контратаки и неудачной работы защитников «Динамо» сравняла счет. Что это за ошибка? Как можно было так легко отдать мяч и оставить оппонента без присмотра вблизи ворот? Михавко потерял мяч в центре поля, и это привело к голу Хуссейна.

Ключевые ошибки и тактические моменты

Для «Динамо» этот матч стал очередным напоминанием о том, насколько важно не просто играть активно в атаке, но и решать вопросы обороны. Ошибки в защите не могут быть оправданы, особенно на таком уровне. Казалось бы, команда Шовковского контролировала игру, но моментальный контрвыпад соперника стал решающим.

Кроме того, тренерский штаб, несмотря на вовремя сделанные замены, не смог вернуть киевлян в нужное состояние. Ярмоленко и Буяльский вышли на поле поздно, когда игра уже шла к концу. Хотя и были моменты, когда у этих опытных игроков была возможность вмешаться в игру, их присутствие не изменило результата.

Не стоит забывать и о красной карточке для Жонатана в концовке. Это удаление стало последним аккордом этой нервозной игры, которая принесла «Динамо» очередную потерю очков.

Что можно вынести из этого матча?

«Динамо» продолжает терять очки в матчах, которые должно было выигрывать. Невозможность удержать победный результат с «Александрией» — это не случайность, а следствие несогласованности в действиях игроков на поле. Ошибки в защите, недостаточная концентрация и неэффективность в атаке — все это привело к такому результату.

Для команды Шовковского матч с «Александрией» стал очередным уроком. Если клуб хочет претендовать на титул, то такие игры должны заканчиваться победами, а не ничьими. Важно улучшить организацию обороны и не терять концентрацию в ключевых моментах.

Видео-обзор матча Динамо – Александрия

