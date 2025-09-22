Сайнс и Леклер возвращались из Баку с приключениями

Даже если гонщики Формулы 1 путешествуют по миру с комфортом и летают частными самолётами, это ещё не гарантия, что всё пройдёт гладко и обойдётся без осложнений.

Шарль Леклер поделился в социальных сетях коротким видео, записанным на телефон по дороге в Монако, причём они с Карлосом Сайнсом и ещё двумя спутниками ехали на арендованном минивэне по дорогам Италии, хотя не планировали оказаться в этой стране.

Карлос вёл машину, и между ними произошёл вот такой весёлый диалог.

Шарль Леклер: После очень трудного уик-энда в Баку я думал, что хуже уже быть не может. Но!.. Карлос, мы на тебя смотрим! Где мы?

Карлос Сайнс: Где-то посреди Италии.

Шарль Леклер: Вот именно. А почему?

Карлос Сайнс: Потому что мы уходили от грозы, не смогли приземлиться в Ницце, поэтому самолёт совершил посадку где-то посреди Италии. Там мы взяли напрокат минивэн и теперь едем в Монако (смеётся).

Шарль Леклер: Замечательно!

Карлос Сайнс: Ехать часа два, но постараемся уложиться в полтора.

Шарль Леклер: А вот этого не надо!

Карлос Сайнс: Нет-нет, что ты!..

В общем, испанский гонщик Williams, до прошлого года выступавший вместе с Леклером за Ferrari, дал понять, что он пошутил и нарушать скоростной режим не намерен.

Было видно, что у него отличное настроение, ведь в Баку он поднялся на подиум, что для Williams в последние годы очень редкое достижение, но на этот раз успех вовсе не случаен. Это результат той работы, которую британская команда третий сезон проводит под руководством Джеймса Ваулза.

А когда Леклер говорит, что «хуже быть не может», с этим тоже трудно спорить. В субботу он разбил машину в квалификации, из-за чего стартовал с нехарактерной для него 10-й позиции. По ходу гонки на его SF-25 начались проблемы с силовой установкой, из-за чего он не мог обгонять соперников и финишировал девятым.

Впрочем, главное, что они с Карлосом в итоге добрались до цели путешествия, хотя и несколько позже, чем планировали.

