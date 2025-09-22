«Карпаты» победили «Оболонь» 2:0: обзор, фото, видео

В украинской Премьер-Лиге наступил долгожданный момент для львовских «Карпат»: команда одержала первую победу в новом сезоне, одолев «Оболонь» со счетом 2:0. После нескольких неудачных матчей и невыразительных результатов, эта победа стала настоящим глотком свежего воздуха для команды. Но как все происходило на поле «Оболонь-Арены»? Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ошибки и автогол: быстрый старт «Карпат»

Матч начался с неожиданного поворота событий для «Оболони». Уже на 5-й минуте, после штрафного удара Мирошниченко, защитник хозяев Ломницкий «срезал» мяч в свои ворота, и гол стал первым автоголом для него в УПЛ. Этот эпизод стал историческим не только для Ломницкого, но и для всей команды, ведь для «Карпат» это был 50-й гол в чемпионатах Украины.

Интересно, что для «Оболони» автогол стал вторым подряд в матчах с «Карпатами». Первый был зафиксирован еще в прошлом сезоне. Столичный клуб на тот момент оказался в шоковой ситуации, но игра продолжалась.

Остальные моменты первого тайма

После автогола гости из Львова почувствовали уверенность, но на поле было еще много неразрешенных вопросов. Обе команды несколько раз создали опасные моменты, но точности не хватало. На 23-й минуте Шевченко из «Оболони» пробил в ближний угол, но Домчак, вратарь «Карпат», ликвидировал угрозу. Вскоре был и удар от Бруниньо, который попал в штангу ворот.

Матч был прерван воздушной тревогой, что немного отвлекло игроков и зрителей от футбольных баталий. Но после возобновления игры обе команды продолжили бороться за контроль над мячом. «Оболонь» пыталась нивелировать преимущество гостей, но реализация атак оставляла желать лучшего. В одном из моментов Ломницкий мог забить в свои ворота снова, но неудачно пробил над перекладиной.

Второй тайм: ключевой момент и гол Бабогло

Во втором тайме «Карпаты» сразу же активизировались. На 51-й минуте Мирошниченко подал угловой с правого фланга, и Бабогло, не теряя времени, пробил головой в ворота «Оболони», забив свой 10-й гол в УПЛ. После этого «Карпаты» не остановились и продолжили оказывать давление на оборону соперников.

Следующий момент был у Краснопира, который обыграл вратаря, но Дубко успел выбить мяч с линии ворот на угловой. В атаке «Оболони» также были свои моменты: Нестеренко пробивал в падении, но Домчак вовремя спас свою команду. А в концовке матча вратарь «Оболони» Федоривский спас команду после удара Пауло Витора.

Неудача «Оболони» и первая победа «Карпат» в сезоне

В итоге «Оболонь» продолжила свою безвыигрышную серию против «Карпат» в УПЛ, терпя уже 30-е поражение в этой лиге. Для «Оболони» это была болезненная утрата — команда не смогла победить дома, прервав свою клубную рекордную беспроигрышную серию из 6 матчей подряд (3 победы и 3 ничьи). Для «Карпат» же эта победа стала долгожданной — прервалась серия без побед в 7 матчах (4 ничьи и 3 поражения), а также закончилась рекордная пропускная серия, которая длилась 13 игр.

Итог и будущее команд

Обе команды поднимались и падали в этом матче. «Карпаты» смогли продемонстрировать не только качественную игру в атаке, но и крепкую оборону, которая в этот раз не допустила ошибок. А вот «Оболони» предстоит сделать выводы и продолжить работать над своими ошибками. Что касается «Карпат», эта победа должна стать основой для дальнейших успехов в сезоне.

Видео обзор матча

Напомним, мы также писали о том, что Динамо опозорилось в игре с Александрией.