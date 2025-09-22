Донецкий «Шахтер» столкнулся с неприятной новостью: команда потеряла одного из своих лидеров атаки на длительный срок. Вингер «горняков» Алиссон Сантана, который совсем недавно отметил свой 20-й день рождения, получил травму, которая оставит его вне игры на несколько месяцев. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации источников, точный характер повреждения пока еще не был установлен, но по предварительным данным, восстановление займет от двух до трех месяцев. Это означает, что на поле Алиссон сможет вернуться не раньше начала декабря. В такой ситуации потеря этого игрока в атаке может существенно повлиять на планы тренера и результаты команды.

Этот сезон для «Шахтера» был важным, и потеря такого важного игрока, как Сантана, может серьезно сказаться на их амбициях в чемпионате и других турнирах. Его отсутствие усилит проблемы команды, ведь Алиссон зарекомендовал себя как один из ключевых футболистов, который приносил голевые моменты и создавал угрозу на фланге.

Такое травмирование является значимым ударом для «Шахтера», ведь восстановление займет немало времени, а тренерскому штабу предстоит найти решения, как компенсировать потерю основного игрока. Сантана — яркий талант, и его восстановление будет тщательно отслеживаться болельщиками и тренерами, ведь он играет важную роль в атакующих действиях клуба.

Напомним, мы также писали о том, что Динамо опозорилось в игре с Александрией.