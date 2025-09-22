Тренер «Александрии» рассказал, чем смогли удивить в УПЛ

В матче шестого тура Украинской Премьер-Лиги 2025/26 «Динамо» и «Александрия» сыграли вничью 2:2. В том, как удалось добиться такого результата, рассказал главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко. Он поделился впечатлениями от игры, подчеркнув важность этого ничейного исхода для его команды. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Для нас эта ничья – очень важная. Прежде всего, потому что это волевая ничья», – сказал Нестеренко в интервью после матча. Тренер поблагодарил своих футболистов за то, что они, несмотря на трудности, смогли переломить ход встречи и добиться нужного результата.

Отметим, что для «Александрии» этот матч был особенно сложным. «Обе игры с «Динамо», которые мы провели в последнее время, были непростыми, но сегодняшняя была гораздо более сложной», – продолжил Нестеренко. Он также подчеркнул, что в предыдущем поединке большую роль сыграла поддержка болельщиков, что является важным фактором для команды.

По словам тренера, «Александрия» не планировала играть на удержание счета, но в конце первого тайма столкнулась с серьезными трудностями. «В это время мы пропускали, но во втором тайме нам удалось закрыть те зоны, которыми пользовались игроки «Динамо», и переломить ход матча», – отметил наставник «Александрии».

Эта ничья, которая была добыта в сложных условиях, стала важным шагом для «Александрии» в чемпионате, а тренер команды уже готовится к следующему этапу турнира с уверенностью в своих силах.

