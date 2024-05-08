Панарин вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по очкам, набранным в регулярном сезоне и плей-офф

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (4:3 2ОТ).

Таким образом, 32-летний россиянин набрал 127 (52+75) очков за 88 матчей и вышел на чистое первое место по очкам за сезон, включая плей-офф. Панарин обошел Яромира Ягра, у которого 124 (54+70) балла за 85 матчей в сезоне-2005/06.

На счету Панарина 7 (3+4) очков в 6 матчах текущего плей-офф.

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