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Футбол

Ньюкасл ведет переговоры о трансфере защитника сборной Англии

Кристал Пэлас просит за своего футболиста £65 млн

Ньюкасл ведет переговоры о трансфере защитника сборной Англии

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Центральный защитник "Кристал Пэлас" и национальной сборной Англии Марк Гуэхи может присоединиться к "Ньюкаслу".

    "Сороки" инициировали официальные переговоры по трансферу 24-летнего игрока. "Кристал Пэлас" просит за своего футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов, а предложение "Ньюкасла" очень близко к этой сумме.

    За три сезона в "Кристал Пэлас" Гуэхи сыграл 111 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах.

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    www.ua-football.com

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