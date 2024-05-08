Промоутер рассказал, с кем хочет свести Ломаченко после боя с Камбососом

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Известный промоутер Боб Арум рассказал, с кем сразится экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO), если победит бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

«У меня есть еще один боец – Шакур Стивенсон, который также обладает отличной техникой.

Если Ломаченко победит, а Шакур выиграет свой бой в июле, то осенью мы проведем бой Ломаченко – Шакур. Каждый серьезный фанат бокса будет с трепетом наблюдать за этим поединком двух великих технарей за объединенный титул.

Посмотрим, что произойдет. Камбосос очень и очень хорош. Несмотря на то, что он не из Перта, он дерется на родной территории, а это уже кое-что значит. Я с нетерпением жду этого боя, в Перте будет полный зал», – сказал Арум.

На кону в поединке Ломаченко – Камбосос, который состоится 12 мая в Австралии, будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

sport.ua