Интер представил выездную форму на новый сезон

Inter

"Интер" презентовал комплект новой выездной формы на сезон-2024/25.

"В новом выездном комплекте переплетаются цвета архитектуры города с изысканной элегантностью высокой моды Милана. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая на комплекте, черпает вдохновение в готической и индустриальной эстетике Милана, которая на протяжении многих лет использовалась в качестве фона для новых коллекций миланской моды", – говорится в заявлении на официальном сайте "нерадзурри".