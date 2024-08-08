Connect with us
Футбол

Интер представил выездную форму на новый сезон

Изысканный стиль

Интер представил выездную форму на новый сезон

Inter

    • "Интер" презентовал комплект новой выездной формы на сезон-2024/25.

    "В новом выездном комплекте переплетаются цвета архитектуры города с изысканной элегантностью высокой моды Милана. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая на комплекте, черпает вдохновение в готической и индустриальной эстетике Милана, которая на протяжении многих лет использовалась в качестве фона для новых коллекций миланской моды", – говорится в заявлении на официальном сайте "нерадзурри".

    Напомним, техническим спонсором "Интера" является американская компания Nike.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis