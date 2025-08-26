Ворскла и Металлист 1925 стартуют в Женской Лиге чемпионов

Завтра, 27 августа, начнутся европейские баталии для двух украинских женских футбольных клубов — полтавской Ворсклы и харьковского Металлиста 1925. Оба клуба, чемпион и вице-чемпион Украины, получили шанс выступить в Лиге чемпионов. Этот этап станет важным испытанием для каждого из них, ведь они столкнутся с сильными командами Европы. В этой статье рассмотрим, какие вызовы ждут украинские клубы и кто станет их соперниками. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Ворскла: возвращение в Лигу чемпионов

Ворскла уже имеет опыт участия в европейских турнирах. Ранее, под брендом Житлобуд-2, команда регулярно проходила квалификационные этапы Лиги чемпионов. В этом году полтавчанки снова попадают в серьезные соревнования, и их группа состоит из Ланчхути из Грузии, Гинтры из Литвы и Фарула из Румынии. Эти команды представляют собой интересную конкуренцию, но Ворскла уже обыгрывала Ланчхути с результатом 5:0 в прошлом. Таким образом, у команды хорошие шансы на успех, но стоит учитывать, что Ланчхути — безусловный чемпион Грузии в последние пять лет.

Металлист 1925: начало с самых сильных

Для Металлиста 1925 этот этап Лиги чемпионов будет сложнее, поскольку соперники значительно сильнее. Хаммарбю из Швеции, Манчестер Юнайтед из Англии и ПСВ из Нидерландов — все эти клубы имеют сильные составы и отличные шансы на победу. Харьковчанки начнут с Хаммарбю, который в последнее время стал чемпионом Швеции и показывает отличные результаты в текущем сезоне. Для Металлиста этот турнир будет серьезным испытанием, но благодаря опытному составу у них есть все шансы на успех.

Потенциальные соперники на пути к победе

В Лиге чемпионов обе украинские команды столкнутся с сильными противниками. Для Ворсклы это будут команды, которые могут быть совершенно разными по уровню — от менее опытного Ланчхути до перспективного Фарула. Металлист 1925 будет в более сложной ситуации, поскольку встретится с клубами, которые уже не первый год являются лидерами своих лиг. Для обеих команд важнейшим станет стабильная игра в каждом матче, ведь только так можно пройти в следующие этапы турнира.

Прогноз на матчи и шансы на успех

Обе команды из Украины имеют свои сильные стороны, и хотя на них ждут сильные соперники, их шансы на успех не стоит сбрасывать со счетов. Ворскла, имея опыт участия в международных турнирах, имеет большие возможности для победы. Металлист 1925, хоть и начинает свой путь в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками, может стать настоящим открытием сезона, если продемонстрирует высокий уровень игры.

Как пройдет отбор?

В формате квалификационного этапа каждая из команд имеет шанс попасть в финал мини-турнира, победитель которого получит место в плей-офф квалификации. Для Ворсклы это уже привычная ситуация, и их путь к финалу вполне реален, хотя и сложен. Металлисту будет тяжелее, ведь на их пути стоят три очень сильные команды. Однако при правильном подходе и концентрации на игре обе украинские команды могут одержать победу.

Перспективы на групповой этап

Если Ворскла или Металлист 1925 смогут пройти квалификацию и попасть в групповой этап Лиги чемпионов, это станет большим шагом вперед для украинского женского футбола. Это откроет перед ними шанс продемонстрировать свою силу на международной арене и привлечет еще больше внимания к развитию женского футбола в Украине.

