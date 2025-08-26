Легендарный нападающий высказался о дебюте 15-летнего вундеркинда Арсенала в АПЛ

Легенда "Ман Юнайтед" Уэйн Руни, который дебютировал в АПЛ за "Эвертон" в 16-летнем возрасте в 2002, заявил, что 15-летний атакующий полузащитник "Арсенала" Макс Доуман стал главной темой в футбольном мире после того, как вышел на замену в субботнем матче с "Лидсом" (5:0).

"Каждый, с кем ты говоришь в футболе, называет одно и то же имя: Макс Доуман. Сыграть в таком возрасте в Премьер-лиге — это безумие! Да, я тоже играл, когда был молодым, но, думаю, он на дней 150 моложе меня, или и больше.

Я уверен, что для Макса, его семьи и друзей это всё как сон или сказка, и, наверное, они ещё не до конца осознали это, но уже сейчас видно, что его будущее очень светлое, его ждёт большое будущее.

Это сюрреалистично. Странно осознавать, что ещё минуту назад ты был в молодёжной команде, а уже в следующую ты в раздевалке первой команды с некоторыми из своих кумиров. К этому нужно очень быстро привыкнуть, потому что это может ошеломить", – сказал Руни.