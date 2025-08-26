Ломаченко приедет на конвент WBO

Организация WBO сообщила, что украинский боксер Василий Ломаченко, недавно объявивший о завершении своей карьеры, примет участие в конвенте организации в октябре этого года. Мероприятие пройдет в городе Богота (Колумбия). Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На этом конвенте будет отмечена «легендарная карьера Ломаченко». Примечательно, что это первое крупное событие для Ломаченко после его объявления о завершении спортивной карьеры в июне.

После того, как боксер ушел из спорта, он не давал официальных комментариев о причинах своего решения. Однако в СМИ обсуждают, что основной причиной завершения карьеры стали проблемы со спиной, которые мешали ему продолжать выступления на высоком уровне.

