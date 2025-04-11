Бывший соперник Кличко проведет бой за два титула в возрасте 45 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Мариуш Вах

12 апреля на арене «Hala 100-lecia Sopotu» в Сопоте (Польша) состоится вечер бокса от промоутерской компании Rocky Boxing Promotion.

Во втором по значимости событии на ринг выйдут представители супертяжелого веса – поляк Мариуш Вах (38–11, 20 КО) встретится с соотечественником Каспером Мейной (13–1, 9 КО).

Боксеры сразятся за титул чемпиона Польши, а также разыграют пояс WBC Baltic. Формат поединка – 10 раундов.

Мейна все поединке провел в Польше, единственное поражение потерпел в 2021 году. После той неудачи одержал восемь побед подряд.

Мариуш Вах в 2012 году пытался отобрать титулы чемпиона мира у украинца Владимира Кличко, но уступил единогласным решением судей. Среди соперников опытного поляка было немало известных боксеров – Мозес Итаума, Хьюи Фьюри, Кевин Джонсон, Диллиан Уайт, Мартин Баколе, Артур Шпилька.

sport.ua