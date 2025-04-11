В обозримой перспективе возврата к V10 не будет

Сегодня на автодроме в Бахрейне проходило весьма представительное совещание, на котором обсуждалась идея возможного перехода на атмосферные двигатели V10 или какой-либо иной конфигурации. В интервью Кристиана Хорнера телеканалу Sky Sports уже шла речь об основных его итогах, но стоит ещё раз подчеркнуть: команды Формулы 1 отвергли это предложение.

На совещание, созванное по инициативе FIA, были приглашены руководители команд и представители компаний–производителей силовых установок, и общее мнение свелось к тому, что в обозримой перспективе в чемпионате будет действовать тот регламент, о котором все давно договорились и который вступит в силу в 2026 году.

Идею возврата к безнаддувным V10, но работающим на экологически стабильном топливе, пытался продвигать Мохаммед бен Сулайем, президент FIA. Но большинство моторостроителей, поставляющих свою продукцию командам Формулы 1, предпочитают придерживаться ранее заключённых договорённостей, т.е. в следующем пятилетии силовые установки должны остаться такими, какие они разрабатывают сейчас с прицелом на 2026-й.

Это турбомоторы V6 рабочим объёмом 1,6 литра с более простой гибридной системой и более мощной и эффективной электрической частью – такие двигатели тоже работают на современном топливе, менее вредном для окружающей среды.

На совещании было решено уделить максимум внимания созданию и дальнейшему усовершенствованию таких силовых установок, но дискуссия о том, какими могут быть двигатели более отдалённого будущего, продолжится.

Вот что, в частности, говорится в официальном заявлении FIA, опубликованном по итогам совещания: «Все стороны сохраняют приверженность регламенту 2026 года; все стороны договорились продолжить дискуссию о будущем направлении технического развития чемпионата; определённый уровень электрификации всегда будет рассматриваться при обсуждении любых перспективных идей; использование экологических видов топлива будет обязательным».

Также в этом документе подчёркивается, что FIA поддержит любое направление дальнейшего развития, которое предпочтут команды и производители силовых установок – с учётом непременного условия снижения расходов и соображений, связанных с необходимостью заботы об экологии. Разумеется, во главу угла всегда должны ставиться интересы спорта и болельщиков.

По информации BBC Sport, за несколько недель до сегодняшнего совещания президент FIA поручил Николасу Томбасису, директору гонок на одноместных машинах, облечь идею возврата к атмосферным V10 в форму некоего проекта, с которым можно было бы работать.

Причём Red Bull и Ferrari были готовы поддержать этот проект, однако большинством голосов от него было решено отказаться – во всяком случае, на текущем этапе развития Формулы 1.

Источник