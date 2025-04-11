Штутгарт. Ястремская и Стародубцева стартуют в квалификации

Украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 500 в Германии



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даяна Ястремская (№46 WTA) получила первый номер посева и свое участие начнет матчем против хорватки Аны Конюх (№534 WTA). В 2022 году украинка победила представительницу Хорватии на турнире WTA 125 в Руане.

Юлия Стародубцева (№103 WTA), посеянная под четвертым номером, в первом раунде встретится с Яной Фетт из Хорватии (№154 WTA). В предыдущем сезоне украинка проиграла хорватской теннисистке на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше.



Фото: Getty Images.

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