Сокол провел первый трансфер межсезонья-2025

Фото Марины Янишевской. Михаил Цюра в матче против Сокола

Бронзовые призеры чемпионата Украины-2024/25 киевский «Сокол» провели первый трансфер хоккейного межсезонья-2025. Киевляне сообщили о подисании экс-нападающего херсонского «Днепра» Михаила Цюры.

19-летний хоккеист родился в Киеве и является воспитанником «Крижинки». Профессиональную карьеру Михаил начал осенью 2022-го в херсонском «Днепре» и провел за команду три сезона, два из которых завершались для команды бронзовыми наградами.

В общей сложности за «Днепр» в период 2022-2025 годов Цюра в чемпионатах Украины провел 90 матчей, забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.

Статистика нападающего в предыдущем сезоне – 23 матча, 5 голов + 3 ассиста. В части матчей Цюра выводил «Днепр» на лед в статусе капитана.

«Днепр» финишировал в предыдущем чемпионате пятым. «Сокол» проиграл в полуфинале плей-офф «Кременчугу» и впервые со времени возрождения команды в 2020-м не вышел в финал.

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