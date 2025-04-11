Манчестер Юнайтед хочет усилить атаку звездным одноклубником Ярмолюка

"Манчестер Юнайтед" стремится усилить атаку своей команды одноклубником Егора Ярмолюка из "Брентфорда".
Согласно информации от источников издания GiveMeSport, руководство "красных дьяволов" сосредотачивается на варианте с подписанием Бриана Мбемо, за которым также следит "Арсенал" и "Ливерпуль". Кроме Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", в их списке нашлось место для перспективного вингера, который может стать альтернативой бразильцу.
Его действующий контракт с "пчелами" рассчитан до конца июня 2026 года, но в соглашении 25-летнего камерунца есть опция продления на еще один сезон, которую клуб может активировать самостоятельно.
В этом сезоне Бриан Мбемо забил 16 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за "Брентфорд" в АПЛ.