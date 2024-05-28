«Он должен его послать». Фроч – о том, что поможет Фьюри победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мыслями о возможном реванше между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Тренер Фьюри Шугар Хилл разбирается в боксе, а вот отец Тайсона Джон – нет. Джон Фьюри помог раскрутить бой, помог продать больше билетов, но он не тренер. Тайсону, когда он начнет подготовку к реваншу, от Джона лучше избавиться, ведь от него нет никакой пользы, есть лишь одни проблемы.

Когда у вас в команде есть «паршивая овца» – от нее лучше избавиться. Джону надо держаться подальше от сына, ведь он его отвлекает. У Тайсона действительно будет гораздо больше шансов победить Усика в реванше, если он пошлет своего отца», – сказал Фроч.

Ранее легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику.

sport.ua