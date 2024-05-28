Indy 500: Ньюгарден во второй раз выиграл знаменитую гонку

Между тремя яркими событиями, произошедшими вчера в мире автоспорта – гонкой Формулы E в Шанхае, Гран При Монако в Формуле 1 и 500-мильной гонкой IndyCar в Индианаполисе – общим было то, что во всех трёх случаях отличились гонщики McLaren.

Вот только на вершину подиума никому из них подняться не удалось – в трёх разных гонках они финишировали вторыми, а победы доставались их соперникам. Про электрическую серию и про Ф1 мы уже рассказывали, теперь очередь Indy 500.

Гонщику Arrow McLaren Пато О’Варду было особенно обидно, ведь последний круг он начал лидером, однако не смог отбить атаку Джозефа Ньюгардена, и тот первым пересёк линию финиша всего на 0,314 секунды раньше мексиканца. Для 33-летнего американского гонщика это вторая подряд победа в Indy 500, что само по себе довольно редкое достижение. В предыдущий раз подобное удалось больше 20 лет назад бразильцу Хелио Кастроневешу. И это была 20-я победа команды Penske в классической гонке в Индианаполисе.

Гонка носила довольно хаотичный характер, и начать надо с того, что из-за проливного дождя её старт был отложен на четыре часа, а когда она всё-таки началась, то постоянно прерывалась жёлтыми флагами и выездами автомобиля безопасности – череда разного рода происшествий и аварий была бесконечной.

Лидеры менялись часто, но за два круга до финиша О’Вард опередил Ньюгардена и вышел на первую позицию, однако удержать её не смог, поскольку оторваться от яркой жёлто-красной машины Penske ему не удалось. На последнем круге Джозеф воспользовался слипстримом и опередил Пато по внешнему радиусу 4-го поворота овального автодрома, и времени на это отреагировать у О’Варда уже не было.

«Нет ничего лучше, чем выиграть гонку вот так, – радовался после финиша Ньюгарден. – Но я также должен похвалить и Пато, он очень достойный и честный соперник. Он тоже вполне мог победить, но нам просто повезло больше, и я очень горжусь всей нашей командой!»

Разумеется, Пато О’Вард не скрывал, что крайне расстроен: «Трудно найти для этого слова, но я горжусь работой, которую мы сегодня проделали – нам не раз удавалось отыгрываться, и мы вновь и вновь возвращались в первые ряды… После всех приложенных усилий очень больно упустить победу за два поворота до финиша.

Когда победа была так близка, сердце всегда разрывается, тем более когда такое происходит не впервые, и ещё неизвестно, представятся ли нам шансы в будущем».

Третьим линию финиша пересёк Скотт Диксон, гонщик Chip Ganassi Racing, а четвёртое место занял Александер Росси, напарник О’Варда по Arrow McLaren. Как тут не вспомнить, что другую вчерашнюю классическую гонку машины McLaren закончили в таком же порядке: в Монако Оскар Пиастри финишировал вторым, а его напарник, Ландо Норрис – четвёртым…

«Вся команда Arrow McLaren в течение последнего месяца приложила невероятные усилия, – прокомментировал Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing. – Наши гонщики и команда очень здорово провели Indy 500, мы заняли 2-е, 4-е, 11-е и 18-е места. Мы вновь были так близки к победе, но мы ещё вернёмся!»

Стоит добавить, что 11-м финишировал Каллум Айлотт, 18-м – новичок IndyCar, но один из лучших гонщиков NASCAR Кайл Ларсон, впервые в карьере попробовавший свои силы в Indy 500 в составе Arrow McLaren.

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