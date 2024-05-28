Ролан Гаррос. Седьмая ракетка мира выбывает из борьбы после первого же матча

Мария Саккари проиграла в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачёва (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6) 3:6, 6:4, 6:3

Французская теннисистка одержала четвёртую в карьере победу над соперницей, входящей в топ-10 рейтинга. Напомним, что летом прошлого года Грачёва сменила гражданство с российского.

Мария Саккари второй год подряд уступила на старте турнира в Париже. За шесть последних турниров Grand Slam, на которых она сыграла, гречанка только дважды проходила дальше первого круга.

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