Бостон Селтикс украинца Михайлюка стал первым финалистом плей-офф НБА

Селтикс добыли четвертую победу над Индианой Пэйсерс
Определился первый финалист плей-офф НБА.
Бостон Селтикс украинца Святослава Михайлюка добыл четвертую кряду победу над Индианой Пэйсерс — 105:102. В отчетной встрече Михайлюк на площадку не выходил.
Селтикс стали триумфаторами Восточной конференции. В финале плей-офф НБА Бостон сыграет с победителем пары Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз. После трех матчей серии Маверикс лидирует со счетом 3:0.
- НБА. Плей-офф. Полуфинал
Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс — 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)
Счет в серии — 0:4