Бостон Селтикс украинца Михайлюка стал первым финалистом плей-офф НБА

Селтикс добыли четвертую победу над Индианой Пэйсерс

Определился первый финалист плей-офф НБА.

Бостон Селтикс украинца Святослава Михайлюка добыл четвертую кряду победу над Индианой Пэйсерс — 105:102. В отчетной встрече Михайлюк на площадку не выходил.

Селтикс стали триумфаторами Восточной конференции. В финале плей-офф НБА Бостон сыграет с победителем пары Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз. После трех матчей серии Маверикс лидирует со счетом 3:0.

НБА. Плей-офф. Полуфинал

Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс — 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)

Счет в серии — 0:4

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