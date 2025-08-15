Женская сборная Украины потеряла семь мест в рейтинге FIBA

Украинская команда опустилась на 42-е место
Женская сборная Украины по баскетболу опустилась на 42-е место в обновленном мировом рейтинге FIBA.
Украинская команда не играла на женском Евробаскете-2025 и как следствие потеряла семь позиции. Ранее сине-желтые занимали 35-ю строчку в мировом рейтинге.
Возглавляет рейтинг FIBA сборная США, которая выиграла женский Кубок Америки. В топ-3 расположились Австралия и Франция. Сборная Бельгии, победитель женского Евробаскета, поднялась на пятое место.
В ноябре 2025 года сборная Украины стартует в первом раунде отбора на женский Евробаскет-2027. Украинки попали в квартет E, где сыграют с командами Черногории, Болгарии и Азербайджана.
- Мировой рейтинг FIBA. Женщины
1. США — 880.9 балла
2. Австралия — 719.6
3. Франция — 719.2
4. Китай — 712.7
5. Бельгия (+1) — 702.1
6. Испания (-1) — 698.2
7. Канада — 661.6
8. Нигерия (+3) — 640.1
9. Бразилия (+1) — 637.8
10. Сербия (-2) — 615.2
…
42. Украина (-7) — 188