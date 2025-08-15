Женская сборная Украины потеряла семь мест в рейтинге FIBA

Украинская команда опустилась на 42-е место

Женская сборная Украины по баскетболу опустилась на 42-е место в обновленном мировом рейтинге FIBA.

Украинская команда не играла на женском Евробаскете-2025 и как следствие потеряла семь позиции. Ранее сине-желтые занимали 35-ю строчку в мировом рейтинге.

Возглавляет рейтинг FIBA сборная США, которая выиграла женский Кубок Америки. В топ-3 расположились Австралия и Франция. Сборная Бельгии, победитель женского Евробаскета, поднялась на пятое место.

В ноябре 2025 года сборная Украины стартует в первом раунде отбора на женский Евробаскет-2027. Украинки попали в квартет E, где сыграют с командами Черногории, Болгарии и Азербайджана.

Мировой рейтинг FIBA. Женщины

1. США — 880.9 балла

2. Австралия — 719.6

3. Франция — 719.2

4. Китай — 712.7

5. Бельгия (+1) — 702.1

6. Испания (-1) — 698.2

7. Канада — 661.6

8. Нигерия (+3) — 640.1

9. Бразилия (+1) — 637.8

10. Сербия (-2) — 615.2

…

42. Украина (-7) — 188

