Прогноз и где смотреть матч Эпицентр – Динамо Киев 16.08.25

16 августа 2025 года на стадионе «Эпицентр» в Каменце-Подольском состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между местной командой «Эпицентр» и киевским «Динамо». В этом анонсе рассмотрим текущую форму команд, их статистические показатели и дадим прогноз на предстоящую встречу. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция

Матч начнется 16 августа в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить канал УПЛ ТВ на платформе MEGOGO.

Эпицентр

«Эпицентр» в настоящее время выступает в УПЛ, после того как добился повышения из Первой лиги. В текущем сезоне команда демонстрирует смешанные результаты. В предыдущем туре «Эпицентр» потерпел поражение от «Шахтера» со счётом 0:1. В матчах против «ЛНЗ» и «Миная» команда также не одержала победу, что свидетельствует о некоторых трудностях в атаке и защите.

Динамо Киев

«Динамо» под руководством Александра Шовковского продолжает доминировать в украинском футболе. В прошлом сезоне команда завоевала чемпионский титул, не потерпев ни одного поражения, что является впечатляющим достижением. В текущем сезоне «Динамо» продолжает показывать стабильные результаты, включая победу над «Рухом» со счётом 5:1, что свидетельствует о мощной атакующей игре и эффективности в завершении атак.

Статистика личных встреч

Это будет первый официальный матч между «Эпицентром» и «Динамо» в рамках УПЛ, поэтому статистика личных встреч отсутствует.

Прогноз

Учитывая текущую форму команд и их результаты в предыдущих матчах, «Динамо» выглядит фаворитом этого противостояния. Букмекеры также отдают предпочтение киевлянам с коэффициентом на их победу около 1.25 (sport.ua). Ожидается, что «Динамо» одержит победу со счётом 2:0 или 3:0.

