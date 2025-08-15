Итаума не будет драться с Джошуа и Фьюри. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Тренер 20-летнего боксера Мозеса Итаумы Бен Дэвисон заявил, что супертяж никогда не будет драться с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Два ветерана тренируются вместе с Итаумой и поддерживают его продвижение.

«Фьюри и Джошуа постоянно поддерживают Итауму. Между ними большое уважение, поэтому боя между Мозесом и Энтони или Тайсоном не будет. Они – два опытных боксера, которые помогают Итауме».

«Так что в ринге мы их не увидим, между ними слишком хорошие отношения», – сказал Дэвисон.

Итаума проведет свой следующий бой 16 августа против Диллиана Уайта.

Итаума рассказал, когда сможет выйти на бой с Усиком

sport.ua