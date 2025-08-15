Первая победа ФК "Буковина" в сезоне – победа над "Пробий"

15 августа 2025 года футбольный клуб “Буковина” одержал свою первую победу в сезоне, обыграв команду “Пробий” из Ивано-Франковской области с итоговым счётом 3:4 в матче 3-го тура Первой лиги. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В первом тайме «Буковина» открыла счёт на 15-й минуте благодаря голу Богдана Бойчука. На 29-й минуте игры Олег Кожушко удвоил преимущество команды. Однако ближе к концу первого тайма «Пробий» сумел сократить разрыв: с пенальти отличился бывший игрок «Буковины» Василий Палагнюк.

Во втором тайме «Буковина» снова вышла вперёд. Виталий Дахновский воспользовался ошибкой соперника и забил свой дебютный гол в составе черновицкой команды. На 80-й минуте Виталий Кольцов реализовал пенальти, увеличив преимущество до двух мячей. Однако в компенсированное время «Пробий» смог отыграть два гола: отличились Харук и Иваничук.

Для «Буковины» эта победа стала первой в сезоне. В двух предыдущих матчах команда сыграла вничью: 0:0 с «Ингульцом» и 0:0 с «Агробизнесом».

Голы: Бойчук, Кожушко, Дахновский, Кольцов (ФК “Буковина”), Палагнюк (пен.), Харук, Иваничук (Пробий).

Победа: ФК “Буковина” впервые в сезоне.

