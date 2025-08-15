Себастьян Монтойя: Я унаследовал какие-то качества отца

Себастьян Монтойя в этом году дебютировал в Формуле 2 и уже привлёк к себе внимание: скорость у него точно есть, и он уже дважды поднимался на подиум. Но когда у молодого гонщика громкая фамилия, внимание к нему в любому случае будет, хотя это не всегда хорошо, потому что, как правило, лишь влечёт дополнительный прессинг.

Впрочем, 20-летний гонщик уверяет, что это не его случай, потому что отец, в своё время весьма ярко выступавший в Формуле 1, стал для него образцом для подражания и источником вдохновения.

В интервью официальному сайту чемпионата Себастьян рассказал о том, какую роль отец, Хуан-Пабло Монтойя, играет в его карьере.

Дело в том, что реальных воспоминаний о том, как отец выступал в Формуле 1, у меня нет, потому что я родился в 2005-м, а в 2006-м он из этого чемпионата ушёл. Но я видел фотографии и видеозаписи – вероятно, самое раннее событие, которое приходит в голову – это когда после его победы в Бразилии (в сентябре 2005-го) меня посадили в завоёванный им кубок.

Кроме того, если спросить меня о достижениях отца в Формуле 1, то я расскажу о его победе в Сильверстоуне. Если вы посмотрите самые яркие моменты Гран При Великобритании 2005 года, то увидите церемонию награждения, и там рядом с подиумом была и моя мама, которая держит меня на руках и поднимает, словно я Симба из мультика «Король Лев».

А ещё был Гран При Бразилии 2001 года, где он обогнал Михаэля Шумахера. Это был невероятный обгон! Или можно вспомнить его первую победу в Монце, она тоже впечатляет. Но я бы сказал, что самым ярким эпизодом был Гран При Монако 2003 года, который он выиграл.

В этом году я впервые поднялся на подиум по итогам гонки Формулы 2, и это тоже было в Монако. Честно говоря, я даже не осознавал, что я на подиуме, пока не заиграл гимн (это был гимн США, поскольку гонку выиграл американец Джек Кроуфорд). Только тогда я сообразил, что происходит. Я смотрел на толпу, стоявшую внизу, и это был незабываемый момент.

Мне доводилось видеть эту церемонию с другой стороны: я стоял у подиума и смотрел вверх, ведь я живу в Монако, а на противоположной стороне улицы находится моё любимое кафе-мороженое.

В начале года я сказал себе, что хочу поднятья на подиум, как когда-то на него поднимался отец. Разумеется, я мечтал о победе, но согласен и на 3-е место – я не жалуюсь…

Мне всегда казалось, что на трассе в Монако я показываю хорошую скорость, но мне никогда не удавалось добиваться там результатов, которые бы это подтверждали. Так что момент был тем более радостный, ведь в своё время отец успешно выступал на этой трассе.

Если говорить о моей карьере, то отец во многом на неё повлиял… И моя ситуация отличается от той, которой находятся другие парни. Из-за отца на меня всегда несколько иначе смотрят, по-другому обо мне говорят, ведь я сын человека с громким именем в автоспорте.

Но мне никогда не казалось, что с этим связаны какие-то отрицательные моменты. Я к этому привык и считаю, что это огромный плюс. Отец меня тренирует, он один из лучших гонщиков в истории автоспорта, и это относится не только к Формуле 1 – здорово, что он рядом со мной и всегда меня поддерживает.

В сезоне 2002 года он семь раз стартовал с поула, и это тоже яркие достижения, которые отличают отца. Он был бесстрашным гонщиком, и я думаю, что унаследовал какие-то его качества и многому у него научился.

Неважно, кто твои соперники, и кто из них быстрее всех. Если ты, выступая в гонках, отлично справляешься со своей задачей, если с максимальной эффективностью используешь всё то, что есть в твоём распоряжении – хорошо работаешь с инженерами, хорошо настраиваешь машину – то препятствий для тебя не существует.

Отец и его достижения меня вдохновляют, это и сейчас для меня очень важно.

