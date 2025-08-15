“Это просто безумие”. 136-я ракетка мира – о своем выходе в полуфинал “Мастерса” в Цинциннати

Французский теннисист Теренс Атман поделился эмоциями после выхода в полуфинал “Мастерса” в Цинциннати



136-я ракетка мира в двух сетах обыграл девятую ракетку мира Хольгера Руне и впервые в карьере прошел в 1/2 финала на уровне АТР-тура. В Циннциннати Атман стартовал в квалификации и уже одержал семь побед подряд, в том числе и над четвертой ракеткой мира Тэйлором Фритцем в четвертом круге.

“Не думаю, что словами можно описать то, что я чувствую сейчас. Честно говоря, это просто безумие. Я не могу поверить. Быть здесь, в полуфинале “Мастерса”, войти в топ-100 и ещё и одержать сегодняшнюю победу. Это также большие деньги для меня, так что они очень помогут моей карьере. Это много для меня значит.

Я очень эмоционально это воспринимаю. Прошлой ночью я почти не спал после победы над Тэйлором. Я просто старался оставаться самим собой на корте, получать от этого максимум удовольствия, ведь мне нечего терять. Это и есть мое преимущество – быть андердогом, который пробился из квалификации. Я думаю, это придаст мне много уверенности на оставшуюся часть года и в карьере в целом”.

В полуфинале Cincinnati Open Терен Атман сыграет против первой ракетки мира Янника Синнера.

btu.org.ua