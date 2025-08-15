Тоттенхэм – Бернли: прогноз и где смотреть матч 16 августа

16 августа 2025 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится встреча 1-го тура чемпионата Англии между командами «Тоттенхэм» и «Бернли». Материал подготовила редакция euro.com.ua

Трансляция

Матч начнется 16 августа в 17:00 по киевскому времени. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат.

Тоттенхэм

Прошлый сезон «Тоттенхэма» в АПЛ оставил желать лучшего. Команда финишировала на 17-м месте, набрав лишь 38 очков, и едва не оказалась в зоне вылета, имея преимущество всего в 13 очков. Однако «шпоры» заслужили место в Лиге чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, где они минимально одолели «МЮ» в финале. В Кубке Англии команда вылетела на стадии 1/16, проиграв «Астон Вилле». Летом тренерский пост покинул Анже Постекоглу, а его заменил Томас Франк, ранее работавший с «Брентфордом». Новый сезон начался для «Тоттенхэма» поражением в Суперкубке УЕФА против «ПСЖ» (2:2 в основное время, поражение по пенальти).

Бернли

«Бернли» в прошлом сезоне Чемпионшипа набрал 100 очков за 46 матчей, но не стал чемпионом из-за разницы забитых и пропущенных голов с «Лидсом». Однако команда заняла второе место и обеспечила себе прямую путевку в Премьер-лигу. В Кубке Англии «Бернли» вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Престону» 3:0. Летнее трансферное окно для «бордовых» оказалось болезненным: они потеряли главного игрока Джеймса Траффорда, который перешел в «Манчестер Сити», но клуб укрепил состав и настроен на борьбу за сохранение места в АПЛ.

Личные встречи

В 2023-24 годах «Тоттенхэм» трижды встречался с «Бернли», и все матчи завершались победами лондонцев с общим счетом 8:3. Последняя победа «Бернли» в этом противостоянии датируется 2022 годом, когда они одержали победу в 13-м туре АПЛ.

Интересные факты

В прошлом сезоне «Бернли» пропустили лишь 16 голов в 46 играх Чемпионшипа — это лучший показатель среди всех команд.

В 23 выездных матчах «Бернли» набрали 49 очков — лучший результат среди всех команд турнира.

«Тоттенхэм» пропустил 65 голов в АПЛ, что является 5-м худшим показателем чемпионата.

Прогноз

Букмекеры рекомендуют ставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73, что может быть обосновано статистикой атакующих и защитных линий обеих команд.

