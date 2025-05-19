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Футбол

Кевин де Брюйне рассказал, сыграет ли он на Клубном чемпионате мира 2025 года

Кевин де Брюйне рассказал, сыграет ли он на Клубном чемпионате мира 2025 года

    • Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сомневается в своем участии в предстоящем клубном чемпионате мира.

    "Это не имеет никакого смысла. Но такое случается, когда вы втискиваете новые турниры посреди контрактной ситуации. Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на клубном чемпионате мира, что я буду делать?

    Никто не позаботится обо мне на тот момент. Поэтому есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть. Я не устанавливаю правила, я ничего не могу с этим сделать", – сказал футболист.

    Напомним, что Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет "Манчестер Сити" по завершении этого сезона.

    www.ua-football.com

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