Аталанта определила кандидатов, которые могут заменить их звездного нападающего

Матео Ретеги близок к переходу из "Аталанты" в саудовскую "Аль-Кадисию". Сообщается, что Ретеги согласился на контракт с зарплатой в 20 миллионов евро в год. Теперь бергамский клуб ищет усиление в линию атаки.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "Аталанта" активно рассматривает потенциальные варианты усиления атаки. С Лоренцо Луккой из "Удинезе" уже был установлен контакт несколько дней назад. Джакомо Распадори из "Наполи" остается трансферной целью бергамцев еще с прошлого лета. Также среди кандидатов находится Адам Дагим из "Зальцбурга", за которым клуб следит уже некоторое время.

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Количество вариантов может возрасти, ведь окончательная стратегия "Аталанты" в атаке будет зависеть и от будущего Адемолы Лукмана. Клуб может подписать сразу двух нападающих этим летом, но также рассчитывает на полноценное возвращение Джанлуки Скамакки после травмы колена.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Ретеги провел 49 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, забив 28 голов и отдав 9 ассистов.

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