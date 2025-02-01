Неужели он начнёт играть?

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"Астон Вилла" близка к аренде нападающего "Манчестер Юнайтед".

Маркус Рашфорд с большей вероятностью вторую часть сезона проведёт в "Астон Вилле".

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, между клубами был достигнут значительный прогресс. Но пока ещё аренда не утверждена окончательно.

Журналист написал, что Рашфорда привлекает возможность играть в Лиге чемпионов, и Унаи Эмери полностью поддерживает этот подход.

"Астон Вилла" пытается согласовать финансовые условия для удовлетворения "Юнайтед" в вопросе заработной платы и убедить игрока. Также бирмингемский клуб готов покрыть значительную часть зарплаты нападающего, а также предложить бонусы за результативность. По словам The Athletic, зарплата игрока составляет 325 тысяч фунтов в неделю

Считается, что с "Виллой" будет согласована опция выкупа.

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Напомним, что Рашфорд не участвовал в последних 12-ти матчах "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Его контракт с клубом действителен до 2028 года.

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