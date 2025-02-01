Instagram. Бенавидес – Моррель

В ночь на 2 февраля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Главным событием станет поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBA Regular и WBC Interim – на ринге встретятся американец Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО) и кубинец Давид Моррель (11–0, 9 КО).

Во втором по значимости событии сойдутся боксеры полулегкого веса (до 57,2 кг). Американский чемпион по версии WBC Брэндон Фигероа (25–1–1, 19 КО) проведет первую защиту пояса против соотечественника Стивена Фултона (22–1, 8 КО), которому проиграл в 2021 году.

Прямую трансляцию шоу проведет видеосервис PPV.com. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.

Основной кард начнется в 03:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.

Бенавидес – Моррель, Фигероа – Фултон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Instagram. Бенавидес – Моррель

Основной кард

Дэвид Бенавидес (29–0, 24 KO) – Давид Моррель (11–0, 9 KO)

Брэндон Фигероа (25–1–1, 19 KO) – Стивен Фултон (22–1, 8 KO)

Исаак Крус (26–3–1, 18 KO) – Анхель Фиерро (22–2–2, 17 KO)

Хесус Рамос (21–1, 17 KO) – Джейсон Росарио (24–4–2, 18 KO)

Мирко Куэльо (14–0, 11 KO) – Кристиан Оливо (22–1–1, 9 KO)

Йоэнли Эрнандес (6–0, 6 KO) – Анхель Руис Асторга (18–3–1, 13 КО)

Предварительный кард

Кайпо Гальегос (7–0–1, 6 КО) – Леонардо Падийя (24–6–1, 17 KO)

Хосе Бенавидес (28–3–1, 19 KO) – Дэнни Розенбергер (20–9–4, 10 КО)

Кермел Мотон (6–0, 5 KO) – Фрэнк Салдивар (5–1, 3 КО)

Даниэль Бланкас (11–0, 5 КО) – Хуан Барахас (11–0–2, 7 КО)

Габриэла Тельес (3–0, 1 КО) – Абрил Ангиано (4–0, 2 КО)

Джон Истер (7–0, 7 КО) – Джозеф Агилар (6–2–1, 3 КО)

Instagram. Бенавидес – Моррель

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