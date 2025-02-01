В ночь на 2 февраля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.
Главным событием станет поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBA Regular и WBC Interim – на ринге встретятся американец Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО) и кубинец Давид Моррель (11–0, 9 КО).
Во втором по значимости событии сойдутся боксеры полулегкого веса (до 57,2 кг). Американский чемпион по версии WBC Брэндон Фигероа (25–1–1, 19 КО) проведет первую защиту пояса против соотечественника Стивена Фултона (22–1, 8 КО), которому проиграл в 2021 году.
Прямую трансляцию шоу проведет видеосервис PPV.com. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.
Основной кард начнется в 03:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.
Бенавидес – Моррель, Фигероа – Фултон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Основной кард
Предварительный кард