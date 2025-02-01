Комацу: В 2025 году Джину Хаасу не придётся тратить деньги

В 2025 году впервые в истории Haas F1 её владельцу, американскому бизнеcмену, мультимиллионеру Джину Хаасу, не придётся выделять средства на финансирование своей команды. Более того, она планирует стать прибыльным предприятием.

По итогам прошлого сезона она заняла 7-е место в Кубке конструкторов, причём до 6-го ей не хватило совсем немного, всего семи очков. Т.е. самая маленькая команда чемпионата вполне могла опередить заводскую Alpine, но той просто повезло в Бразилии, когда оба её гонщика поднялись на подиум, хотя это уже другая история.

Концовку сезона Haas в любом случае провела намного более стабильно, заработав очки на восьми из девяти последних этапов, что позволило ей опередить Racing Bulls, Williams и Sauber, располагающих куда большими ресурсами.

Достойный результат предполагает достойное вознаграждение, и Haas получит от Формулы 1 весьма приличную сумму призовых, но также нужно отметить, что у команды хорошие партнёры и спонсоры, достаточно упомянуть начавшееся в прошлом году сотрудничество с Toyota.

« Если раньше мы не дотягивали до лимита бюджетных ограничений, то в этом году выйдем на этот уровень. – подтвердил Айо Комацу в интервью официальному сайту чемпионата. – Так что теперь придётся решать другие задачи, надо гарантировать, что мы не превысим этот лимит. Здорово, что мы наконец-то достигли этого уровня, но теперь необходимо добиться, чтобы все перестроились психологически и понимали, к каким целями мы стремимся.

То же самое относится к ситуации с бюджетом. Раньше наш бюджет всегда был меньше разрешённого лимита, и если у нас были деньги, мы просто могли их расходовать, ни о о чём особо не беспокоясь. Но теперь мы должны соблюдать бюджетные ограничения, и это тоже требует совершенно иного психологического подхода.

Похоже, наконец-то мы решили многие задачи – начали программу тестов на машинах предыдущих лет выпуска, достигли максимально возможного уровня бюджета и стали работать с прибылью. Если учесть призовые за прошлый год, деньги спонсоров и т.д., то в этом году Джину впервые не придётся тратить свои средства.

Сделать предстоит ещё очень многое. В 2024-м мы завершили сезон на 7-м месте, а цель на 2025-й – 6-е место. Но пока команде от года к году не удаётся выступать стабильно, поэтому даже если мы сможем претендовать на тот же результат и бороться за 6-е или 7-е место Кубка конструкторов, это уже будет огромным достижением».

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