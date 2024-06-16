Ле-Ман: В лидеры вновь вышел экипаж Toyota

До финиша марафона в Ле-Мане остаётся меньше двух часов, и трассу опять поливает дождь.

Все перешли на дождевую резину, однако на пит-стопе не повезло Хосе-Марии Лопесу: на его Toyota заклинило гайку переднего правого колеса, из-за чего в боксах было потеряно слишком много времени.

На трассу машины вернулись в таком порядке: впереди ехал Никлас Нильсен на Ferrari №50, но его преследовал Брендон Хартли на Toyota №8. Однако новозеландца в свою очередь догонял Алессандро Пьер Гвиди на втором заводском гиперкаре Ferrari, и между машинами произошёл контакт, из-за чего Toyota развернуло, и машина Хартли оказалась на обочине.

Хартли смог вернуться на трассу, но только на 6-й позиции, а впереди вновь ехали две машины Ferrari.

На третью позицию поднялся Лопес, но было похоже, что его догонял Алекс Линн на Cadillac. Впрочем, эти две машины разделяло ещё несколько секунд, а вот между Toyota аргентинца и Ferrari Пьер Гвиди оставалось совсем чуть-чуть, и борьба за позицию шла очень острая.

В это время выяснилось, что на лидирующей машине №50 открылась левая дверь, и дирекция гонки объявила, что проблему необходимо решить. В Ferrari совместили это с пит-стопом и дозаправкой, соответственно, Нильсен вернулся на трассу только на 5-й позиции.

Тем временем Хосе-Марии Лопесу всё-таки удалось опередить Ferrari №51, и гонщик Toyota начал быстро наращивать отрыв. Алессандро Пьер Гвиди явно не мог ехать в таком темпе, и его отставание уже приближалось к десяти секундам.

На третью позицию поднялся Линн, на пятой ехал Лоран Вантур на Porsche.

В классе LMP2 лидирует Оливер Джарвис на машине United Autosports (15-й в абсолюте), в LMGT3 – Ричард Литц на Porsche 911 немецкой команды Manthey EMA.

Кстати, дождь явно усиливается, а видимость старовится всё хуже…

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