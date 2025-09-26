Клэр Уильямс: Я знаю, Фрэнк Уильямс был бы очень горд!

Карлос Сайнс продолжает получать поздравления с первым успехом, добытым вместе с Williams в Баку, и в том числе о его подиуме в социальных сетях пишет Клэр Уильямс, дочь основателя британской команды, до сентября 2020 года занимавшая должность заместителя руководителя.

«Огромные поздравления Карлосу Сайнсу и всей команде Williams Racing с их подиумом! – прокомментировала Клэр в социальных сетях. – Я знаю, Фрэнк Уильямс был бы очень горд, и я тоже вами горжусь!»

Прошлой весной в интервью официальному сайту чемпионата она рассказала, что пыталась вести переговоры с Карлосом о возможном контракте, но они не увенчались успехом.

«То, что Карлос Сайнс стал гонщиком Williams – это замечательная история. В своё время я пыталась пригласить его в нашу команду, когда была в её руководстве, – вспоминала тогда Клэр. – Это было лет десять назад, но в итоге он всё-таки в ней оказался».

Тем временем сам Карлос занимается делами, далёкими от гоночных: вместе с отцом, Карлосом Сайнсом-старшим, они выполняют обязанности послов бренда Hackett London, уже более десяти лет партнёра и официального поставщика команды Williams.

Вчера Карлос был в Берлине, где участвовал в презентации осенне-зимней коллекции одежды этого британского бренда, а также встречался с болельщиками, заодно рассказав им о том, с какими приключениями возвращался домой после гонки в Баку. Мы тоже об этом писали, и к этому рассказу, пожалуй, стоит добавить слова Сайнса, сказанные накануне: «С одной стороны, я расстроился, что самолёт не смог приземлиться в Ницце, с другой, если бы всё прошло по плану, то потом было бы не о чем вспоминать».

