Токио. Рууд победил Берреттини, Фритц 11-й раз в сезоне сыграет в четвертьфинале

На турнире АТР 500 в Токио известны первые участники 1/4 финала



Токио, Япония • 24-30 сентября • хард • $2,404,500

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Маттео Берреттини (Италия) 7:6(4), 6:2

Александар Вукич (Австралия, Q) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 6:2

Себастьян Корда (США) – Сё Симабукуро (Япония, Q) 6:1, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 2) – Нуно Боржеш (Португалия) 7:5, 7:6(4)

• Каспер Рууд и Маттео Берретини сыграли 9-й раз друг с другом и 6-й раз победу одержал норвежский теннисист. Рууд сделал два брейка и не позволил сопернику добраться до брейк-поинтов на своей подаче. Поединок продолжался чуть более 1,5 часов. Рууд проведет третий четвертьфинал в этом году и первый на харде с марта прошлого года, когда проиграл на этой стадии Томми Полу на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс. Следующим соперником норвежца стал Александр Вукич, которому он проиграл в прошлом году в Шанхае. Австралиец впервые в сезоне дошел до 1/4 финала на турнире АТР.

• Тэйлор Фритц второй раз победил Нуно Боржеша в их втором очном поединке. Американец за два часа, которые продолжалась встреча, подал 15 эйсов, проиграл три гейма на своей подаче и сделал четыре брейка. Фритц 11-й раз в этом году дошел до четвертьфинала и сыграет дальше против своего соотечественника Себастьяна Корды, которому проиграл в прошом году на “Мастерсе” в Монреале (общий счет их противостояния 2-1 в пользу Фритца)

