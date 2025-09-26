Сокол забросил 9 шайб и вышел в финал Кубка Украины

ХК Сокол

В пятницу начался третий тур группового этапа Кубка Украины.

Сокол без проблем разгромил Днепр Херсон со счетом 9:2 и гарантировал себе выход в финал. Хет-трик оформил 17-летний форвард Денис Жеребко.

В первом матче турнира киевляне уступили Кременчугу, а вчера обыграли Одещину.

Сокол и Кременчуг лидируют с 6 очками, третьей идет Одещина с тремя пунктами, а Днепр проиграл все три встречи. В финал выйдут две лучшие команды – на 99% ими станут Сокол и Кременчуг.

Вечером групповой этап завершится матчем Кременчуга и Одещины.

Кубок Украины. 3-й тур

Днепр – Сокол 2:9 (0:5, 2:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 Тищенко (Мазур) 1:22. 0:2 Д.Жеребко (Горлушко) 9:40. 0:3 Тищенко (Мазур, Янишевский) 14:39. 0:4 Захаров (Бородай, Савчук) 19:04. 0:5 Д.Жеребко (М.Жеребко, Полоницкий) 19:55. 0:6 Д.Жеребко (Кальсин, Бурдаков) 22:24. 0:7 Тимченко (Бородай, Толстушко) 25:22. 0:8 Якубинский (Тищенко) 25:49. 1:8 Жовтяк 29:59. 2:8 Жовтяк 36:28. 2:9 Чердак (Полоницкий, Мазур) 47:56

sport.ua