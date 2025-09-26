Что произошло в Ноттингем Форест и какие перспективы у Александра Зинченко

Нуну Эшпириту Санту провел с "лесниками" идеальный сезон 2024/2025, заняв седьмое место в турнирной таблице, продлил контракт с клубом до лета 2028 года и начал подготовку к непростому сезону 2025|2026.

Впереди кроме домашних турниров "Ноттингем Форест" ожидала Лига конференций. Но "лесникам" и Нуну улыбнулся Бог футбола, неожиданно подарив путевку в Лигу Европы. Дело в том, что в августе 2025 года УЕФА отобрал у "Кристал Пэлас" возможность играть в Лиге Европы. Причина совершенно не спортивная, а скорее бюрократическая. До июня 2025 года Джон Текстор, американский бизнесмен являлся владельцем двух клубов-участников Лиги Европы – французского "Лиона" и английского "Кристал Пэлас". По правилам УЕФА такая ситуация нарушает регламент турнира. "Лион" остался в Лиге Европы, "Кристал Пэлас" отправился в Лигу конференций, а его место в Лиге Европы занял "Ноттингем Форест".

Греческая авантюра

Казалось, "лесники" должны были бы воодушевиться таким подарком судьбы и делать все возможное, чтобы как можно лучше провести восемь матчей Лиги Европы и попытаться попасть в число 24 счастливчиков следующего этапа турнира. Да и в АПЛ перед командой стояла задача получить путевку в еврокубки на следующий сезон. Но получилось все наоборот. Еще до старта сезона Нуну высказал недовольство по поводу работы клуба на трансферном рынке. Тренер надеялся на более качественное усиление состава. В итоге, Нуну не смог найти общий язык с вновь прибывшим глобальным руководителем Эду Гаспаром. Взгляды на трансферы тренера и бразильского специалиста кардинально отличались.

Тем не менее, открыл сезон 2025/2026 "Ноттингем Форест" победой над "Брентфордом" (3:1). Далее последовала ничья с "Кристал Пэлас" (1:1), после которой начались разговоры об отставке главного тренера "лесников". Первое время казалось, что это просто шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. После проигранного матча с "Вест Хэм Юнайтед" (третий тур АПЛ) Нуну отправили в отставку.

На пост главного коуча "лесников" рассматривали две кандидатуры – Жозе Моуриньо и Ангелоса Постекоглу. Два тренера, у которых стилистика футбола кардинально отличается. За несколько дней до матча "Фореста" с "Арсеналом" клуб объявил о назначении главного тренера. Им оказался тот, кто в сезоне 2024/2025 выиграл трофей Лиги Европы с "Тоттенхэмом" – Постекоглу. И здесь следует обратить небольшое внимание на человека, который, конечно же, является единственным, кто принимает такие решения – Евангелос Маринакис, один из владельцев "Ноттингем Форест". Маринакис входит в число самых богатых людей Греции, бизнесмен, политик, иногда аферист и скандалист. Маринакис точно знает, чего хочет – видеть свой клуб не только в еврокубках, а и с трофеем большого турнира. Если посмотреть на соперников "Фореста" в Лиге Европы, можно предположить, что в список 24 счастливчиков его клуб после восьми матчей общего этапа может и влететь: с "Бетисом" матч уже сыгран (2:2), далее идут "Мидтьюлланн", "Порту", "Штурм", "Мальме", "Утрехт", "Брага" и "Ференцварош". При определенной доле удачи "Форест" имеет шансы пройти дальше. А Маринакис, вероятно, смотря на Постекоглу, видит свой клуб одним из финалистов турнира, а может уже и с трофеем. Правда, для этого надо пройти супер тяжелый путь.

Первые успехи Постекоглу у руля "Ноттингем Форест"

Пока у Постекоглу получается не очень успешно. А времени на адаптацию практически нет. Первый матч в АПЛ грек проиграл "Арсеналу" (3:0). Через четыре дня вылетел из Кубка лиги, проиграв "Суонси Сити" (3:2). В пятом туре АПЛ "Форест" не смог переиграть "Бернли" (1:1). А в Лиге Европы упустил победу над "Бетисом" на 85-й минуте. Тут можно вспомнить и об Александре Зинченко, который виноват в пропущенном голе своей новой команды. Украинец не сдержал Антони и только взглядом провожал мяч в ворота Матца Селса. В итоге, "Форест" провел четыре матча под руководством Постекоглу и не одержал ни одной победы.

Зинченко попал в нужное время в нужное место

В данной ситуации, конечно, взгляды украинских болельщиков прикованы не столько к "Ноттингем Форесту" и Постекоглу, сколько к нашему футболисту Александру Зиненко. Украинец провел прошлый сезон в основном на скамейке запасных "Арсенала". Нынешний сезон у Микеля Артеты прошел бы так же. Поэтому, аренда в "Ноттингем Форест" для перезагрузки 28-летнего футболиста не просто лучший вариант, а идеальный.

Правда, Зинченко переходил к Нуну, который славится больше оборонительным футболом, нежели атакующим. В сезоне 2024/2025 "лесники" стали самой "автобусной" командой АПЛ. В отличии от португальского специалиста, Постекоглу предпочитает атакующий стиль с креативными мыслями и действиями, контролем мяча и прессингом. Можно сказать, у Постекоглу даже немного авантюрный футбол. Пожалуй, философия Постекоглу как нельзя лучше подходит для Зинченко. Пока украинец в ударе. Три матча под руководством Постекоглу отыграл от стартового свистка до финального – с "Суонси" (Кубок лиги), "Бернли" (АПЛ) и "Бетисом" (Лига Европы).

По итогам трех матчей, можно предположить, что Александр (если избежит травм) имеет все шансы стать ключевым игроком Постекоглу и провести вполне успешный сезон. Матч с "Бетисом" показал, что Постекоглу выпустил Зинченко как ложного "фулбека" (что украинцу очень подходит по его стилю игры). Александр стал основным игроком результативного развития атакующих действий команды не только в зоне своей штрафной, а и на половине поля соперника. Зинченко, находясь на линии штрафной "Бетиса", принял непосредственное участие в атаке, которая завершилась голом в ворота Пау Лопеса (голкипер "Бетиса"). В первом тайме Александр мог оформить ассист после подачи углового. Во втором тайме его тонкая передача на партнера могла завершиться очередным голом, но нападающий не реализовал момент.

Если не заострять внимание на четырех проигранных единоборствах внизу, двух проигранных дуэлях на втором этаже, десяти потерях мяча (все это за 90+4 минут), растерянность во время атаки соперника и как результат – первый гол Седрика Бакамбу (на 15-й минуте) и плюс на самую важную ошибку на 85-й минуте матча, когда Антони по вине Зинченко забил гол в ворота Селса, можно сказать, что украинец провел игру не очень плохо. Особенно, учитывая, что игровой практики в прошлом сезоне у Александра практически не было.

Конечно, Зинченко немного повезло, что травмирован основной правый защитник "Ноттингем Форест" Ола Айна. Нигириец не сможет выйти на поле, скорее всего, до января 2026 года. Но, даже если Айна после восстановления вернется в основу, а Зинченко станет игроком ротации, игровую практику украинец будет получать. Особенно, после слов Постекоглу: "Зинченко – качественный опытный игрок. Я рад, что такой футболист есть в нашей команде".

Остается надеяться, что реанимация карьеры у Александра Зинченко в "Ноттингем Форест" пройдет под знаком "плюс".

