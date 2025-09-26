Экс-чемпион мира: «Любой супертяж может победить Усика. Один удар – и все»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Мурат Гассиев (32–2, 25 КО) поделился мнением об уровне и силе нынешнего обладателя четырех титулов Александра Усика (24–0, 15 КО):

– Александр Усик остается во главе супертяжелого веса…

– В любом случае, какое бы отношение ни было к определенному боксеру, результат говорит сам за себя. Это сейчас номер один, но все может кардинально измениться.

– Кто, на ваш взгляд, смог бы остановить Усика?

– Любой, абсолютно любой! Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Ребята за 100 килограммов весят. Можно просто один шальной удар пропустить – и все. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул.

– Возможно ли перебоксировать Усика?

– Все зависит от подготовки, морального настроя, физической формы. Не считаю Усика неуязвимым, что его невозможно победить. Ко всем реально подобрать ключи – главное, их найти, – уверен Гассиев.

В 2018 году Мурат пересекался на ринге с Усиком в финале Всемирной суперсерии. Украинский боксер разгромил соперника в финале турнира, завоевал Кубок Мухаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира.

