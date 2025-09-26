Хэмилтон обратился к болельщикам в трудную минуту

У Льюиса Хэмилтона сейчас трудный период не только из-за того, что результаты на гоночных трассах оставляют желать лучшего.

Все знают о его привязанности к четвероногому питомцу, бульдогу Роско, которому по собачьим меркам уже немало лет. Роско появился у Льюиса в 2013 году и с тех пор часто вместе хозяином появлялся в паддоке. Но в последнее время у собаки серьёзные проблемы со здоровьем, и Роско вновь оказался в ветеринарной клинике, после чего Хэмилтон через социальные сети обратился к своим болельщикам.

«Пожалуйста, пусть Роско остаётся в ваших мыслях. Я хочу продолжить информировать всех вас, – пишет семикратный чемпион мира. – У Роско опять пневмония, ему было трудно дышать. Сейчас он в лечебнице, где его погрузили в искусственный сон, но во время обследования у него остановилось сердце.

Врачам удалось его реанимировать, сейчас он в коме, но мы не знаем, сможет ли он проснуться. Завтра попытаемся его разбудить. Я рядом с ним и хочу поблагодарить всех за ваши молитвы и поддержку».

Среди тех, кто сразу откликнулся на это обращение, Джордж Расселл, Джеймс Ваулз, команда Williams, Билли Монгер и другие представители мира автоспорта, а всего за час с небольшим на этот пост Хэмилтона отреагировали более двух миллионов человек.

